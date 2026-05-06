MON7Aが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に再登場することを発表した。

4月24日に公開された初登場回「僕のかわい子ちゃん」は、1週間で69万再生を記録した中、2度目の出演となる今回披露するのは、3カ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブームを巻き起こしたインディーデビュー曲「おやすみTaxi」だ。

MON7Aが掲げる「現状維持は退化」という信念を表現した今作は、先日大盛況のうちに幕を閉じた自身初のライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”＞でもハイライトとなり、よりグルーヴィで力強いバンドアレンジになっているという。

MON7Aは、4月27日に3rdシングル「とめないで」を配信リリースし、近日同曲のMVも公開予定だ。

◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」

2026年3月7日（土）リリース

配信：https://lnk.to/MON7A_bnk

歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/