MON7A、「THE FIRST TAKE」にて「おやすみTaxi」を一発撮りでパフォーマンス
MON7Aが、YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」に再登場することを発表した。
4月24日に公開された初登場回「僕のかわい子ちゃん」は、1週間で69万再生を記録した中、2度目の出演となる今回披露するのは、3カ月間でストリーミング累計1,600万再生を突破し、各SNSでもブームを巻き起こしたインディーデビュー曲「おやすみTaxi」だ。
MON7Aが掲げる「現状維持は退化」という信念を表現した今作は、先日大盛況のうちに幕を閉じた自身初のライブハウスツアー＜MON7A LIVE HOUSE TOUR 2026″B→DASH!!”＞でもハイライトとなり、よりグルーヴィで力強いバンドアレンジになっているという。
MON7Aは、4月27日に3rdシングル「とめないで」を配信リリースし、近日同曲のMVも公開予定だ。
◾️3rdシングル「とめないで」
2026年4月27日（月）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_tomenaide
※ABC-MART「ゴールデンウィークセール」TV-CMソング
◾️メジャー2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」
2026年3月7日（土）リリース
配信：https://lnk.to/MON7A_bnk
歌詞：https://www.uta-net.com/song/388786/
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