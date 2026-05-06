タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で東京ディズニーランドを訪れ、子どもたちの好みの違いによるアトラクション選びの難しさや、食事で断念したことを明かした。この日、川崎は「子連れディズニー」というタイトルでブログを更新し、夫でタレントのアレクことアレクサンダーと3人の子どもたちとパークを訪れたことを報告。「子どもたちとディズニーは乗れるアトラクションと乗れないのがあったりして別行動したり