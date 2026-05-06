project Wee:D所属の板前VTuber・酒輪おんさんが3月30日、X（旧Twitter）に「隣の部屋からギュイイイイン!!! ドガガガガ!!! トンテンカンテン音が鳴っててうるさいなぁと思ってたら急にインターネット使えなくなった」と投稿。配信活動ができなくなったとして、過去のアーカイブ視聴を呼びかけていた（現在は復旧済み）。 酒輪さんの投稿によると光回線は物理的に切断されており、隣室住人は管理会社に無許可でDIY