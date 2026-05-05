ゴールデンウイーク後半、県内各地がにぎわう中、西日本第二の高峰「剣山」も、多くの登山客で活気に満ちています。刻々と表情を変える神秘的な山の姿を、映像スケッチでお伝えします。 ❝剣山標高1955m❞4月29日に山開きした剣山。この時期は、全国から登山愛好家が訪れます。 （登山客）「兵庫県です」「東京の江東区から」「愛知県です」「広島です」 多くの登山客はリフトを使い