ASPが、全国5都市を巡るツアー＜This is ASP’s final tour＞の千秋楽を5月4日（月・祝）に東京・Spotify O-WESTで開催。本公演をもって5年間の活動に幕を下ろした。◆ライブ写真満員御礼となった会場には、最後の瞬間を見届けるために集まったならず者（ファンの総称）たちがフロアを埋め尽くす。色んな感情が渦巻く中、ASPは冒頭から迷いのないパフォーマンスで一気に観客を引き込んだ。これまで全速力で走り続けてきたASPらしく