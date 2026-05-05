ASP、5年間の活動に幕「最高のASP人生をありがとうございました！」
ASPが、全国5都市を巡るツアー＜This is ASP’s final tour＞の千秋楽を5月4日（月・祝）に東京・Spotify O-WESTで開催。本公演をもって5年間の活動に幕を下ろした。
満員御礼となった会場には、最後の瞬間を見届けるために集まったならず者（ファンの総称）たちがフロアを埋め尽くす。色んな感情が渦巻く中、ASPは冒頭から迷いのないパフォーマンスで一気に観客を引き込んだ。これまで全速力で走り続けてきたASPらしく、一曲一曲にこれまでの軌跡を刻み込むように歌い、踊り、叫ぶ圧巻のステージを展開。
会場に集まったならず者たちへ感謝を伝える場面では、メンバーのウォンカー・ツインズが「最高のASP人生をありがとうございました！」と語り、5年間を走り抜けた実感をその言葉に込めた。最後の最後まで、彼女たちはASPであることを全身で体現し続け、鳴り止まない拍手と歓声に包まれながらその幕を閉じた。
ASPは終わりを迎えたが、その衝動と記憶は消えない。ANTi SOCiETY PUNKSは、それぞれの中で生き続けていく。
公演後には最後のアフタームービーが公開された。映像ではステージの裏側や、最後に挑むメンバーの姿を映し出されている。
Photo by 外林健太
■セットリスト＜This is ASP’s final tour＞Spotify O-WEST公演
M1. TOXiC iNVASiON
M2. Tokyo Sky Blues
M3. Black Nails
M4. TOTSUGEKI!!!!!
M5. MAKE A MOVE
M6. darma
M7. ジャ・パ・ニーズガール
M8. Heaven’s Seven
M9. BA-BY
M10. JUSHO
M11. I won’t let you go
M12. I HATE U
M13. Blueberry Gum
M14. SEXUAL CONVERSATiON
M15. Anyway
M16. PLEASE!!!
M17. Warp!!
M18. Too young to get it, too fast to live.
M19. Get New ミライ
＜EN＞
EN1. NO COLOR S
EN2. Pipe Dream
EN3. Hyper Cracker
関連リンク
◆ASP オフィシャルサイト
◆ASP オフィシャルX
◆ASP オフィシャルInstagram
◆ASP オフィシャルYouTubeチャンネル
◆ASP オフィシャルTikTok
Photo by 外林健太