ASPが、全国5都市を巡るツアー＜This is ASP’s final tour＞の千秋楽を5月4日（月・祝）に東京・Spotify O-WESTで開催。本公演をもって5年間の活動に幕を下ろした。

◆ライブ写真

満員御礼となった会場には、最後の瞬間を見届けるために集まったならず者（ファンの総称）たちがフロアを埋め尽くす。色んな感情が渦巻く中、ASPは冒頭から迷いのないパフォーマンスで一気に観客を引き込んだ。これまで全速力で走り続けてきたASPらしく、一曲一曲にこれまでの軌跡を刻み込むように歌い、踊り、叫ぶ圧巻のステージを展開。

会場に集まったならず者たちへ感謝を伝える場面では、メンバーのウォンカー・ツインズが「最高のASP人生をありがとうございました！」と語り、5年間を走り抜けた実感をその言葉に込めた。最後の最後まで、彼女たちはASPであることを全身で体現し続け、鳴り止まない拍手と歓声に包まれながらその幕を閉じた。

ASPは終わりを迎えたが、その衝動と記憶は消えない。ANTi SOCiETY PUNKSは、それぞれの中で生き続けていく。

公演後には最後のアフタームービーが公開された。映像ではステージの裏側や、最後に挑むメンバーの姿を映し出されている。

Photo by 外林健太

■セットリスト＜This is ASP’s final tour＞Spotify O-WEST公演

M1​. TOXiC iNVASiON

M2​. Tokyo Sky Blues

M3​. Black Nails

M4​. TOTSUGEKI!!!!!

M5​. MAKE A MOVE

M6​. darma

M7​. ジャ・パ・ニーズガール

M8​. Heaven’s Seven

M9​. BA-BY

M10​. JUSHO

M11​. I won’t let you go

M12​. I HATE U

M13​. Blueberry Gum

M14​. SEXUAL CONVERSATiON

M15​. Anyway

M16​. PLEASE!!!

M17​. Warp!!

M18​. Too young to get it, too fast to live​.

M19​. Get New ミライ

＜EN＞

EN1​. NO COLOR S

EN2​. Pipe Dream

EN3​. Hyper Cracker

関連リンク ◆ASP オフィシャルサイト

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Photo by 外林健太