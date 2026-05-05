大分県に対する個人からのふるさと納税は昨年度、佐賀関大規模火災への寄付を含んでおよそ1億9千万円となり、おととしに比べ大幅に増加しました。 県によりますと、昨年度の県に対する個人版ふるさと納税はおよそ1億9000万円で、おととしから1億3600万円増加しています。このうち、去年11月に発生した佐賀関大規模火災への寄付がおよそ1880万円となっています。 一方で昨年度の企業版ふるさと納税は2億6500万円余りで、おととし