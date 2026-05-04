毎日なんとなく続けているシャンプーやトリートメント。じつは、自己流のお手入れが頭皮や髪に負担をかけてしまっていることも少なくありません。そこで今回は、美容師・和久井克哉さんに、意外と知らない正しいシャンプー＆トリートメント方法を教えてもらいました。清潔な頭皮と健やかな髪を保つためのポイントをチェックしていきましょう！洗うべきは髪ではなく“頭皮”。シャンプーの正しいやり方髪を洗ういちばんの目的は、頭