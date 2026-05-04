毎日なんとなく続けているシャンプーやトリートメント。じつは、自己流のお手入れが頭皮や髪に負担をかけてしまっていることも少なくありません。そこで今回は、美容師・和久井克哉さんに、意外と知らない正しいシャンプー＆トリートメント方法を教えてもらいました。清潔な頭皮と健やかな髪を保つためのポイントをチェックしていきましょう！

洗うべきは髪ではなく“頭皮”。シャンプーの正しいやり方

髪を洗ういちばんの目的は、頭皮を清潔に保つこと。まずは、正しい洗い方やすすぎ方を覚えましょう。

【写真】すすぎは下を向いて

●1：頭皮と髪をしっかり濡らす

はじめに、シャワーで頭皮と髪をしっかり濡らすことが重要。この予洗いで、汚れの約8割は落ち、シャンプーの泡立ちがよくなる。

●2：髪→頭皮の順番でシャンプーを泡立てる

シャンプーを手に取り、毛先をもむようにして泡立てる。毛先の泡を頭皮にも広げ、指のはらで頭皮をもみながらさらに泡立てる。

●3：頭皮→頭全体の順番で洗う

とくに汚れやすく、洗い忘れがちなフェイスライン、耳回り、衿足は念入りに。

●4：普段の「2倍の時間」をかけてすすぐ

大半の人は普段のすすぎの時間が短いため、いつもの2倍の時間を目安に、しっかりと洗い流す。顔を下に向け、頭の上から流すと、シャンプーの洗い残しが減る。

【POINT】「週1回は2度洗い」を習慣化して

しっかり洗っていても、皮脂やスタイリング剤などで毛穴がつまることが。週1回は2度洗いを行って。1回目は髪で泡立てたらすぐにすすぎ、2回目に頭皮をしっかり洗う。

頭皮マッサージはNG。トリートメントの正しいやり方

次に、正しいトリートメントの方法を紹介します。ついやってしまいがちなNG習慣を見直して、健やかで清潔な頭皮を目指しましょう。

●5：トリートメントを毛先からつける

トリートメントを手に取り、毛先になじませてから髪全体にのばす。フケやかゆみの原因になるので、頭皮にはつけないのが鉄則。

【NG】トリートメント中のマッサージは避けて

指についたトリートメントが頭皮についてしまうので、マッサージはこのタイミングではNG。

●6：ぬめりがなくなる程度にすすぐ

すすぎはシャワーを上から流し、頭の上→毛先の順にすすぐと、トリートメントが頭皮に残りにくくなる。髪の表面についたぬめりがなくなればOK。