Aぇ! group Aぇ! groupは、全国8都市30公演を巡るアリーナツアー「Aぇ! group LIVE TOUR 2026 Runway」の大阪城ホール公演で、グループとして初となるライブ会場からの生配信を実施。5月11日に全45曲をサブスク解禁することを発表した。【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV Teaser #1生配信はMCコーナー冒頭からスタート。地元・関西ということもあり、会場の熱気が高まる中で、事前に予告されていた重大発表の