日本経済に何よりも必要なのは賃上げ！そう信じる週プレは、現役世代の賃金事情を2023年から毎年調査し続けてきました。物価上昇が始まってはや4年。ベアはどこまで浸透した？ボーナスは？原油高やAIの影響は？総力調査した！今回は定期昇給とは別に、社員一律で基本給が上がるベア。いよいよ日本にも、賃上げが普及しつつある!?【みんなの給与明細2026年 春闘お疲れさまでしたVer. Part2】＊本特集に出てくる年収やボー