金沢の塚元大が24歳で引退を決断J3のツエーゲン金沢は5月1日、MF塚元大が2025シーズンをもって現役を引退すると発表した。24歳での決断が「コメントを見て泣きそうになった」「もっとプレー見たかったな…」など注目を集めている。2001年生まれで、現在24歳の塚本はガンバ大阪ユース出身。2019年にG大阪U-23でJリーグデビューを飾った。しかし、度重なる負傷の影響で、2021年以降は出場機会を減らし、2022年に金沢へ育成型期限