冷たい3月の海から聞こえてきたのは、消え入りそうなSOSの声だった――。大分市佐賀関の港で、係留ロープにしがみつき海面に浮かぶ高齢男性が救助された。 【写真をみる】大分市佐賀関の転落現場、当時を振り返る内田さん 救い出したのは、付近に勤める「海のプロ」たち。機転を利かせた見事な連携プレーが、一人の命を繋ぎ止めた。 「おーい」風に混じる微かな異変 異変に気づいたのは、海運会社