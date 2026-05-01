人気の旅先である「京都」。近年はインバウンド需要もあり、ホテル料金の高騰や観光地の混雑がみられます。ここでは旅についての書籍も出版している、人気スタイリスト・地曳いく子さん（60代）に、今どき京都旅行の大人ならではの楽しみ方について教えてもらいました。※ この記事は文庫『新しい大人ひとり旅』（扶桑社刊）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています2026年の「京都」旅行事情。事前予約と現金に注意