本格的な暑さや梅雨が来る前のこの時季は、住まいを整える絶好のタイミング。今回は、クリンネスト1級のあゆみさんに、エアコンフィルターや換気扇など、夏前にやるべき掃除のポイントを伺いました。湿度が上がる前のタイミングで汚れをリセットしておくことで、家事の負担が減り、夏を快適に迎えられます。「エアコン」のイヤなにおいを抑えるコツ冷房を使い始める前の今、いちばんやっておきたいのがエアコンのフィルター掃除で