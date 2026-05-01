「やめるだけでお金が貯まる」ようになった習慣を紹介します。お聞きしたのは、「はんぶんミニマリスト」として心もお金も整う暮らしを発信しているOdekoさん（40代）。続けられるコツは厳しく管理しすぎないこと。浪費につながる小さな原因を見つけ、それをやめるための工夫をお届けします。1：不要なものが増えるから「すぐ買う」をやめた「欲しい」と思ったらすぐ買っていたのを反省。買う前にいったん立ち止まるクセをつけるよ