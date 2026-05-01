5月2日から5連休がスタート。各地では様々なイベントが予定されています。お出かけ情報を紹介するゴールデンウィークナビです。（5月1日時点） 【写真を見る】イルカふれあい、ジャンボこいのぼりくぐり盛りだくさん！大分県内G.W.イベント情報 5月2日(土) 国東市で「弥生のムラ端午の節句」が行われます。赤ちゃんの健やかな成長を願う「泣き相撲」のほか、子どもたちが手にする道具で将来の職業を占うユ