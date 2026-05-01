ESSEonlineに掲載された記事のなかから、ゴールデンウィークに読みたいヒット記事をピックアップしてご紹介します。毎日、家事に育児に仕事に多忙な女性の皆様、お疲れさまです。今回登場する編集部員は、未就学児を育てつつ、義母からのありがたくもとめどない育児への助言に疲弊しまくっている40代。そこで満を持してAIに相談してみたところ、思いもよらぬ成果が…！※ 記事の初出は2025年7月。年齢を含め内容は執筆時の状況です