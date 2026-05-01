2024年にトランプ再選を後押しした支持基盤が、イランとの戦争によって軋み始めている。例えば「アメリカ・ファースト」を標榜するMAGA層は、トランプに裏切られたと感じているようだ。その結果、微妙な立ち位置に追いやられたのが副大統領のJDヴァンス。ヴァンスの"状況”を分析する。