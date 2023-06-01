©️ABCテレビ 海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにななまがりをお迎えし、連休に出かけたいうどんの名店を巡る「ビスケットブラザーズのうどん道」と、長かった静岡の旅を経てついに神奈川に突入した「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」をテーマにお届けする。 ©️ABCテレビ “う