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海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストにななまがりをお迎えし、連休に出かけたいうどんの名店を巡る「ビスケットブラザーズのうどん道」と、長かった静岡の旅を経てついに神奈川に突入した「すゑひろがりずの東海道五十三次ドライブ旅」をテーマにお届けする。

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“うどん県”こと香川県出身のビスケットブラザーズ・きんが、うどんと真剣に向き合う店主を訪ね、自らの“うどん道”を極める「ビスケットブラザーズのうどん道」はゴールデンウィーク直前企画！ 休日にちょっと足を延ばして行きたくなる大阪市外のうどんの名店を、今回も相方の原田と巡る。

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1軒目は、寝屋川市にある連日大行列の人気店。本場・香川で修業した店主のうどん作りのモットーは、作り置きは決してしない「打ちたて・切りたて・湯がきたて」。麺のカットも機械は使わず、“手切り”で食感に微妙な変化をもたらす「生きたうどん」を提供しているという。こだわりの麺はモチモチでコシもあり、きんも「めっちゃいいバランス！」とうなる至福のおいしさ。豊かな小麦の香りも特徴で、その感動に浸る原田は「小麦畑を全裸で走り回ってるような…」と独特すぎるコメントを放ち…。さらに、このお店には、うどんの進化系ともいえる名物のオリジナルメニューが！ 店主が大好きという“ある料理”とうどんを見事に融合させた渾身の一杯に「これは究極やな！」ときんも興奮！

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2軒目は、原田の地元でもある岸和田市のお店。うどん店といいながら、各テーブルの上に排煙ダクトがあり、どう見ても「焼肉屋さん」だがそれもそのはず。実はこちら、予約すれば焼肉も楽しめるちょっと珍しいうどん屋さんなのだ。店主がもともと精肉卸の仕事をしていたとあり、肉の目利きは折り紙付き。一頭買いした但馬牛とこだわりの麺で作る、超贅沢な看板うどんに、きんが「両方一流や。ヤバい！」と悶絶する!?

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そして3軒目には、四條畷市にあるユニークなお店が登場する。完全な独学でうどんを学んだという店主が自由な発想で生み出すのは、オリジナリティーあふれる創作うどん。真っ白いうどんの下から真っ黒なソースが出てくるパスタのようなうどんや、平打のうどんをあの高級料理に見立てた逸品など、常識破りのうどんメニューに「自由すぎる！」と原田も仰天！

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海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。