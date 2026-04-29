贈り物にも自分へのごほうびにもぴったりなお菓子を紹介。ESSEonline編集部フード担当・とねまるが、実際に食べておいしいと感じたスイーツをリアルにレポートします。今回は、いろいろな柄の猫クッキーがぎゅっとつまった、とびきり愛らしいクッキー缶。見た目のかわいさはもちろん、発酵バターが香る本格的な味わいにも注目です。※ この記事はPRではありません。編集部及び編集部員が「これは食べたい！」と思ったお菓子を勝手