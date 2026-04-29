旅行はできるだけ荷物を減らしたいけれど、おしゃれも楽しみたいですよね。「同じアイテムでも、着方や合わせ方を少し変えるだけで雰囲気を変えることはできますよ」と話すのは、アパレルブランドを運営し、インスタグラムのフォロワー数は8万人越のあみーさん（39歳）。今回は、2児の母でもあるあみーさんが、2泊3日を想定して、少ないアイテムで印象を変えられる着まわしコーデを紹介してくれました。1日目：移動日は「リラッ