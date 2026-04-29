暮らしやすい家を目指すあまり、「こう片付けた方がよい」「これが正しい」と思い込んでいませんか？「がんばって片付けるほど、家族が協力してくれないことが気になり、イライラやあせりが募っていました」。そう話すのは、ライフオーガナイザー1級のkinopikoさん（40代）。そんなkinopikoさんが抱えていた「3つの思い込み」と、今の心地よい暮らし方を紹介します。1：「ものは少ないほうがよい」思い込みをやめたミニマリスト