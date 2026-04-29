住まいづくりで失敗しない外壁材・内壁材の選び方を紹介します。YouTubeチャンネル「職人社長の家づくり工務店」を運営する平松明展さんによると、材質によって耐久性やコストに大きな違いがあるそうです。また、窓やサッシを選びの注意点も伺いました。※ この記事は『お金の不安が消える 住まいのコスト大全』（KADOKAWA）に掲載された内容を一部抜粋・再編集して作成しています【図】コストパフォーマンスに優れた外壁材は？コ