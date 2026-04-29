ブリヂストン契約の桑木志帆が、未発表のプロトタイプウェッジを投入。クラブを見せてもらうと『BITING SPIN２』と刻印があり、高重心にする逆テーパーブレードがかなり強調されていた。桑木によれば「（投入は）52度と48度ですね。抜けがすごく良くてスピンもけっこう利きます」とのこと。【画像】以前の桑木の58度と、プロトタイプ52度の“顔”を比較！「今回、顔がけっこう変わりました。スコアライン（※フェース面の溝）が、