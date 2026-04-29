過去のある男たちによる新人ガールズバンド、それがGUMMYである。その正体というか素性について型通りの説明をすることは興ざめなので避けておくが、重要なのは決してこれが彼らの“裏の顔”というわけではなく、ライヴバンドとして歩み始めたばかりの彼らが満を持して発表した初のEP『GIVE ME GUMMY』が呆れるほど刺激的で型破りな作品だということだろう。今回はその完成に際しての4人の肉声をたっぷりとお届けする。文中、ギタ