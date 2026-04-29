女優の水沢アキさん（71）が自身のインスタグラムを更新。息子で俳優のジュリアン・スィーヒさんと、娘で画家のフランセスさんとの親子写真を公開しました。【写真】親子3人…貴重なプライベートショット「20年ぶりの3人旅！！」水沢さんは「昨年、私の古希のお祝いに、ジュリアン＆フランセスが箱根旅行をプレゼントしてくれました。20年ぶりの3人旅！！これまで、身を粉にして仕事と子育てを頑張って来たご褒美をもらいま