Fear, and Loathing in Las Vegasが、2026年5月20日にリリースするニューアルバム『StandBy』から、「Overwrite」を本日先行配信リリースし、MVを公開した。約3年半振りとなるニューアルバム『StandBy』は、アニメ『忍者と極道』のエンディングテーマとして書き下ろした「Until You Die Out」、地元・神戸のラグビーチーム、コベルコ神戸スティーラーズのオフィシャルチームソングとして制作された「Song of Steelers」、Yogibo pr