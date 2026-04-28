献血者にカーネーションのプレゼント2024年 5月10日の「母の日」に合わせて、岡山県赤十字血液センターが献血協力者にカーネーションをプレゼントします。 カーネーションをプレゼントするのは、2026年5月7日～10日に岡山市の献血ルーム「うらら」か「ももたろう」で献血へ協力してくれた人です。（各日先着50本） 血液センターによりますと、岡山県で4