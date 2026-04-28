中島健人さん主演のドラマ10『コンビニ兄弟』（NHK総合・火曜10時〜）の第１回「キムカツマヨ丼は、涙味」が、4月28日に放送される。中島さん演じるフェロモンだだ漏れの店長が働くコンビニを舞台にしたヒューマンコメディ。【写真】アルバイトの光莉と太郎は…福岡県にあるコンビニ「テンダネス門司港こがね村店」は、レジ前がまるでアイドルのコンサート会場のようになる。ファン（お客様たち）のお目当ては、勤勉なうえに老若男