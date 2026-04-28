LE SSERAFIMが、2度目となるワールドツアー『2026 LESSERAFIM TOUR 'PUREFLOW'』を開催する。 （関連：KiiiKiii、LE SSERAFIMらK-POPガールズグループに来ている“ハウス”の波2026年のトレンドに？） 本ツアーは、7月11日、12日の韓国 仁川公演を皮切りに、日本を含むアジア、北米、欧州など世界23都市32公演をまわる。 日本公演は、7月25日、26日の大阪城ホール公演を皮切りに、