小学6年生と中学3年生を対象とした学力・学習状況調査＝「全国学力テスト」が23日、全国一斉に行われました。このうち山口市の白石中学校では107人が学力・学習状況調査＝「全国学力テスト」に臨みました。「全国学力テスト」は児童・生徒の学力や学習状況を把握・分析し、より充実した学習指導を行うことを目的に小学校6年生と中学校3年生を対象に毎年、行われています。県内では公立小、中学校あわせて396校、およそ2万人がテス