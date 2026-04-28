Space BD株式会社は2026年4月24日、2026年6月に打ち上げが予定されている「H3」ロケット6号機（30形態試験機）において、搭載される全6機のペイロードの打ち上げインテグレーション支援を担当したと発表しました。このうち4機はJAXA（宇宙航空研究開発機構）との基本協定に基づき、Space BDが「H3ロケット相乗り打上げサービス」として相乗り枠を提供するもので、日本の基幹ロケットにおいて民間事業者が相乗り枠を提供するのは初