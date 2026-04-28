ファンデが厚塗りに見える原因はコレ！プロが教えるツヤ肌ベースメイクの正解
下地を複数色使う
厚塗りになる大きな原因は、カバー力をファンデーションのみに頼ることです。ファンデーションだけでなく、下地やコンシーラーを併用することで、自然なのに色ムラのない美しい肌が完成します。
ファンデーション前の下地複数使いで、肌悩みを先にカバーする
・顔全体のくすみはピンクやラベンダーなどのトーンアップ下地でカバーする
・クマや大きなシミは、オレンジのコントロールカラーでファンデーションの前にぼかしておく
・立体的に見せたい、ふっくらハリをプラスしたい、ツヤを出したいパーツに、パール系やみずみずしいツヤ肌下地をポイントで重ねておく
ベースである程度肌をきれいに見せておけば、ファンデーションやコンシーラーをたくさん重ねなくても、肌をきれいに見せることができます。
塗りすぎ注意！ファンデの量にカバー力を頼らない
上記でもお伝えした通り、ファンデーションの量にカバー力を頼ると、重たい仮面をかぶったような肌に。舞台メイクや結婚式、着物など衣装が華やかなシーンではある程度肌の厚みがあってもバランスがいいですが、日常のメイクでは浮いてしまいます。
厚塗りに見える人がやりがちなのが、鼻周り、目元、口元などにもドカッとファンデーションをのせてしまうこと。動いたりシワがよるパーツには、極力薄くすることで崩れにくく自然な仕上がりが完成します。
きれいなスポンジでベースを肌と一体化
ファンデーションをなじませたら、何もついていないきれいなスポンジでファンデーションをなじませます。濡らしたスポンジを使うと、むき卵のようなつるんっとしたみずみずしい肌に仕上がります。ツヤがプラスされることで、自然と顔の立体感も担います。
スポンジの使い方
・顔の中央から外側へ向かってファンデーションをなじませる
・擦ると下地やファンデーションが剥がれるので、やさしくぽんぽんとおくようにする
・目尻の笑いジワ、ほうれい線、眉間のシワなど、シワが気になるゾーンは、特にファンデーションを吸い取るようになじませる
パウダーの付けすぎ・最初ののせ方に注意
ここまでの行程できれいなツヤ肌ができたのに、フェイスパウダーをのせすぎてしまうと、粉っぽく厚塗り印象に。シワが目立ち、乾燥することで時間が経つとくすんできてしまうことも。
パフでパウダーを均等にのせる方法
・パフ全体にパウダーをのせたら、パフの中のスポンジにパウダーがなじむように揉みこむ
・そのまま肌につけず、まずは手の甲でおさえてから、肌にのせる
・目の際や小鼻周りなどは、パフを折りながら、顔の凹凸に添わせるようにする
パウダーをのせた仕上げには、大きめのブラシでパウダーをはらいます。ムラなく、均等にパウダーがのるのと、ブラシでのせると毛穴をカバーしてくれる効果も。
おすすめのブラシ
・大きく肌当たりがよいものを選ぶ
・毛にコシがあるブラシを使うと、肌にツヤがでやすい
・大きめのアイシャドウブラシなどを使って、小鼻や目の際、眉毛など細かい部分にパウダーをのせると、パフよりもムラにならない
今回は、厚塗りに見せず美しいツヤ肌に仕上がるベースメイクのポイントをご紹介しました。いつも持っているアイテムでも使い方の意識を変えれば、肌がより美しく見えるようになります。
うるうるとみずみずしさがあり、元気に見えるハリ・ツヤのある肌を目指してベースメイクをしてみてくださいね。