ファンデが厚塗りに見える原因はコレ！プロが教えるツヤ肌ベースメイクの正解

ヘアメイク森田玲子です。隠したいところはあるけど、厚塗りに見えるのはイヤ…！できるだけ自然なまま美肌に見える仕上がりを目指したいですよね。お悩みはカバーしつつ、自然なツヤ肌を作る方法をまとめました。ぜひチャレンジしてみてくださいね。

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下地を複数色使う

厚塗りになる大きな原因は、カバー力をファンデーションのみに頼ることです。ファンデーションだけでなく、下地やコンシーラーを併用することで、自然なのに色ムラのない美しい肌が完成します。

ファンデーション前の下地複数使いで、肌悩みを先にカバーする

・顔全体のくすみはピンクやラベンダーなどのトーンアップ下地でカバーする

・クマや大きなシミは、オレンジのコントロールカラーでファンデーションの前にぼかしておく

・立体的に見せたい、ふっくらハリをプラスしたい、ツヤを出したいパーツに、パール系やみずみずしいツヤ肌下地をポイントで重ねておく

ベースである程度肌をきれいに見せておけば、ファンデーションやコンシーラーをたくさん重ねなくても、肌をきれいに見せることができます。

塗りすぎ注意！ファンデの量にカバー力を頼らない





上記でもお伝えした通り、ファンデーションの量にカバー力を頼ると、重たい仮面をかぶったような肌に。舞台メイクや結婚式、着物など衣装が華やかなシーンではある程度肌の厚みがあってもバランスがいいですが、日常のメイクでは浮いてしまいます。

厚塗りに見える人がやりがちなのが、鼻周り、目元、口元などにもドカッとファンデーションをのせてしまうこと。動いたりシワがよるパーツには、極力薄くすることで崩れにくく自然な仕上がりが完成します。

きれいなスポンジでベースを肌と一体化

ファンデーションをなじませたら、何もついていないきれいなスポンジでファンデーションをなじませます。濡らしたスポンジを使うと、むき卵のようなつるんっとしたみずみずしい肌に仕上がります。ツヤがプラスされることで、自然と顔の立体感も担います。

スポンジの使い方

・顔の中央から外側へ向かってファンデーションをなじませる

・擦ると下地やファンデーションが剥がれるので、やさしくぽんぽんとおくようにする

・目尻の笑いジワ、ほうれい線、眉間のシワなど、シワが気になるゾーンは、特にファンデーションを吸い取るようになじませる

パウダーの付けすぎ・最初ののせ方に注意

ここまでの行程できれいなツヤ肌ができたのに、フェイスパウダーをのせすぎてしまうと、粉っぽく厚塗り印象に。シワが目立ち、乾燥することで時間が経つとくすんできてしまうことも。

パフでパウダーを均等にのせる方法

・パフ全体にパウダーをのせたら、パフの中のスポンジにパウダーがなじむように揉みこむ

・そのまま肌につけず、まずは手の甲でおさえてから、肌にのせる

・目の際や小鼻周りなどは、パフを折りながら、顔の凹凸に添わせるようにする

パウダーをのせた仕上げには、大きめのブラシでパウダーをはらいます。ムラなく、均等にパウダーがのるのと、ブラシでのせると毛穴をカバーしてくれる効果も。

おすすめのブラシ

・大きく肌当たりがよいものを選ぶ

・毛にコシがあるブラシを使うと、肌にツヤがでやすい

・大きめのアイシャドウブラシなどを使って、小鼻や目の際、眉毛など細かい部分にパウダーをのせると、パフよりもムラにならない

今回は、厚塗りに見せず美しいツヤ肌に仕上がるベースメイクのポイントをご紹介しました。いつも持っているアイテムでも使い方の意識を変えれば、肌がより美しく見えるようになります。

うるうるとみずみずしさがあり、元気に見えるハリ・ツヤのある肌を目指してベースメイクをしてみてくださいね。