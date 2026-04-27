お笑い芸人の大竹まことが同世代や全世代の男女に向けてお送りしているラジオ番組『大竹まことゴールデンラジオ』（文化放送・毎週月～金曜11:30～15:00）。4月27日の放送は、集英社新書から発売中の『高額療養費制度 ひろがる日本の〈健康格差〉』の著者である、ジャーナリストの西村章氏をゲストに迎えて話を聞いた。 大竹「今日は、『高額療養費制度 ひろがる日本の〈健康格差〉』というご本を紹介し