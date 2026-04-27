4月27日(月)寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、チョルノービリ原発事故について意見を交わした。 当時、ソ連は起こったことを隠してた 寺島アナ「ウクライナ北部のチョルノービリ原子力発電所で起きた爆発事故か