バンダイは、『仮面ライダーゼッツ』より「DXコードフォン＆サウンドパニッシュカプセムセット」(6,380円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年9月発送予定。2026年9月発送予定「DXコードフォン＆サウンドパニッシュカプセムセット」(6,380円)『仮面ライダーゼッツ』より、ノクスやCODEのエージェントたちが使用する「DXコードフォン」と、 “DXサウンド