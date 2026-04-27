【モデルプレス＝2026/04/27】元TBSアナウンサーで現在はフリーで活動する山本里菜アナウンサーが4月25日、自身のInstagramを更新。ライブを訪れた際のコーディネートを公開し、注目を集めている。【写真】31歳元TBSアナ「ウエスト細い」色白素肌チラリのへそ出しコーデ◆山本里菜アナ、へそ出しトップスのライブコーデ公開山本アナウンサーは「愛してやまないaespaのライブへ」とつづり、4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）