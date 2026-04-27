歌手でタレントの渡辺美奈代が24日、オフィシャルブログを立て続けに更新。家族の帰宅時間に合わせて出来たてを提供する“鉄板ナポリタン”を披露し、ファンから反響を呼んでいる。 渡辺は1986年、アイドルグループ「おニャン子クラブ」の会員番号29番として芸能界デビュー。現在はタレント・歌手活動のほか、ブログを通じて日々の食事や家族との生活、愛犬とのふれあいなどを精力的に発信。料理の腕前やセンスの良さにも定評があ