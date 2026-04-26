夜にぐっすり眠る方法やNG行為について、都道府県民共済グループの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが夜にぐっすり眠るために必要な“4つの行動”です！公式アカウントは「人間の身体は、体温が急激に下がるときにぐっと眠気が増す仕組みになっています」「また、しっかり体温を下げることで、深い眠りに入ることができます。そのため、お風呂に入ることが快眠につなが