Alice Nine.が無期限凍結に入った直後、ヴォーカリストShouがソロプロジェクト･Verde/をスタートさせたのが2023年12月。あれから2年4カ月。Verde/が、春の全国ツアー＜SPRING CIRCUIT:PULSE/STATIC EDEN＞の最終公演を4月24日、東京･BLAZE GOTANDAで行なった。到着したレポートを以下にお届けする。突然のバンド凍結で、戸惑うファンが集う希望の居場所になればという理由から始まったプロジェクト。だが、その居場所は、次第に自