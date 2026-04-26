昨年末、東京・ヤマハホールで開催された岩崎良美の45周年ライブを収録したメモリアルなライブ盤『Grâce à vous（グラサヴ）〜岩崎良美 45周年記念 LIVE〜』が絶賛発売中だ。代表曲「タッチ」はもちろん、「I THINK SO」「涼風」などデビュー初期の楽曲から近年の楽曲までを幅広く披露。フランス語で「あなたへ感謝を」を意味するタイトルの通り、長く支え続けているファンへの思いが伝わる一枚となっている。今回、この