けさ、富山市の寺院から火が出て本堂などが全焼しました。けが人はいませんでした。記者「炎がものすごい勢いで燃え上っています。風の勢いで炎が勢いを増しています」警察や消防などによりますと、きょう午前５時半すぎ富山市豊城町の寺院「蓮照寺」の庫裏にある台所から煙が上がっていると、寺の人から消防に通報がありました。火は同じ敷地にある本堂などに燃え移りました。近所の人「お寺さんの住居の方から煙が出ていて」「最