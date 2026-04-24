週末のお出かけにいかがでしょうか、「台湾祭」が熊本市中央区の花畑広場で始まりました。会場の熊本市中央区･花畑広場から川又優アナウンサーが中継でお送りします。イベントはことしで10回目で、「365日の台湾夜市を日本で」をテーマに、台湾各地の夜市グルメが楽しめるイベントです。会場はグルメやグッズ販売、体験などができる10のブースがあり、グルメは約70種類が楽しめます。台湾祭は5月10日まで行われ