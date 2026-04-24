YouTuberで元女子アナウンサーの青木歌音さんが2026年4月23日にXを更新。Xの仕様変更でポストが自動翻訳されたことによる弊害を指摘した。「ごく一部の日本人が海外を馬鹿にするようなポスト」Xは3月30日から仕様変更を行い、生成AI「Grok」を活用してタイムラインの自動翻訳を開始。これにより、言語の壁を超えたユーザー間の交流が活発化した。一方、青木さんは23日に「Xのポストが自動翻訳で世界中の人に表示されるようになって