近年、気温が高くなってくると発火事故が多発するモバイルバッテリーをはじめとした充電式のリチウムイオン電池搭載製品。異常時の廃棄方法、異常の前兆から日常での利用や製品の選び方まで大型連休前に絶対に覚えておきたい正しい運用術を紹介します！※掲載した製品はNITE（独立行政法人製品評価技術基盤機構）推奨の製品ではありません。【写真】発火したバッテリーの正しい対処ほか＊＊＊【異常な挙動につながる危険信号と