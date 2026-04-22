カープ『ルーキー通信』。今回は、ドラフト5位で入団した赤木晴哉投手に注目です。身長191センチの大型右腕はプロ入りして、ここまでである変化がありました。開幕1軍をつかんだ赤木は、ここまで4試合に登板しており、4月18日のDeNAとの試合には、4番手で8回に登板しました。この日9安打のベイスターズ打線を相手に1イニングをわずか10球無失点。プロに入って初めての三者凡退に抑えています。■広島