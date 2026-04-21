あす、任期満了で退任する黒部市の武隈市長が、きょう、在任中最後となる定例会見を開きました。選挙前に設置する方針を示していた、自らのパワーハラスメントの有無などを調査する第三者委員会について、変わらず設置して調査すべきとの考えを示しました。 黒部市 武隈市長「忙しく過ごした日々だった。日々充実していたのではないかと考えています」武隈市長は2022年から黒部市の市長を務め、今月行われた市長選では再選を