参政党県連は、来年4月に予定される次の富山県議選で候補者2人の擁立を目指すと明らかにしました。きょう富山市内で開いた会見で、参政党県連は来年4月の県議選に向けて、富山市第1選挙区と高岡市選挙区に、それぞれ1人ずつ候補者の擁立を目指すとしました。擁立する選挙区をこの2つとした理由について、県連は、2月の衆院選で得票数が多かったことや、議員定数が比較的多いことと話し、来月の大型連休中に県内3か所で候補者を募る